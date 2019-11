A todo esto los mecánicos no parecen haber transpirado ni ensuciado. Como si el glamour de la Máxima también les hubiese llegado a ellos. Claro que no es así. Cuando cae el sol y los pilotos estén descansando en el hotel, el trabajo sigue en el box de Renault y en las otras nueve escuderías. El repaso general en los autos lleva a que la actividad no se detenga. Es la búsqueda de la perfección constante. Es esta F-1 súper profesional cuyos boxes no solo se parecen a un laboratorio de la NASA. Ya son de otro planeta.