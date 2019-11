Alfio Basile continuó en un extenso diálogo brindando un monólogo jugoso en el que recordó que está retirado de su actividad. “Ni en Racing, ni en Arabia Saudita”, dirigiría porque la decisión ya está tomada. Además, repasó los hechos más recordados cuando estuvo en la Academia y confesó que el día que Teófilo Gutiérrez sacó el arma en la cancha de Independiente decidió retirarse definitivamente de la dirección técnica. “El 12 de abril del 2012 me retiré del fútbol después del famoso quilombo. Sacó un fierro y no me mató de casualidad. Estaba bravísimo ese vestuario. Creo que no le pasó a ningún técnico en el mundo”, aseguró el Coco.