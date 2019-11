Respecto a las exigencias del mundo Boca, manifestó: "Es como que todos los partidos hay que dar una prueba de lo que somos como equipo y jugadores. Si hacemos un gol es '¿por qué no hicimos dos?', si no hacemos es '¿por qué no hicimos?', siempre va a haber un debate y se va a hablar. Trato de disfrutar al máximo y la paso bien, estoy contento de estar acá y no me arrepiento de haber venido al club más grande del país. Tengo los objetivos bien altos y siempre voy por más. Quizás no se cumplió uno de los objetivos que era la Libertadores pero el fútbol siempre da revancha y ahora queremos ganar la liga".