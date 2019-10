Como simpatizante riverplatense Maxi sacó pecho por el gran momento que atraviesan los suyos ante el rival de toda la vida: “Pasaron varios partidos y River superó esa situación. Lo de Madrid es algo único en la historia por cómo se dio. El desenlace de ir a jugar a Europa, que no tiene nada que ver por ser equipos argentinos. Va a ser diferente a todos los que se puedan jugar en la historia. ¿Si vi en vivo el último superclásico? Me quedé despierto desde las 12 hasta las 4 de la mañana, no me lo podía perder. Al otro día al entrenador le dije ‘vamos despacio que me acosté a las 5 de la mañana’”.