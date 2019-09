La World Rugby había advertido el domingo a los equipos del riesgo que implicaba la llegada del tifón. “En el marco de las muchas soluciones posibles en caso de imprevisto, si el partido no hubiera podido tener lugar en Fukuoka, se habría utilizado otro estadio”, precisó la entidad internacional. Sin embargo, si llegara el caso de no encontrar una solución y si un partido de la primera fase no pudiera tener lugar, la federación prevé por reglamento que cada equipo reciba dos puntos (empate 0-0).