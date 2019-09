Una de las reglas de este Mundial 2019 que llamó la atención hace algunos días es la que habla sobre suspensión y postergación de partidos. “Si un partido de la fase de grupos no puede comenzar el día previsto, dicho partido no será aplazado al día siguiente y será considerado como anulado. En ese caso, el resultado del partido será declarado nulo y los equipos obtendrán cada uno dos puntos y no será registrado el marcador”, expresa el reglamento. Algo que, debido a que el desarrollo de la primera parte del certamen se desarrollará en plena temporada de tifones en Japón, podría ocurrir.