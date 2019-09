Consultado sobre todos estos temas Julián Montoya dejó sus reflexiones luego del partido ante Tonga: "Estamos contentos por cómo jugamos en la primera mitad. Uno de mis tries fue de maul, otro de pick and go y el restante fue de una jugada especial que preparamos en la semana. Estoy contento y honrado de jugar con esta camiseta de Los Pumas y también por haber apoyado tres tries”.