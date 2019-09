La entrada de Matt Toomua cambió la cara del partido. David Pocock asistió a Dane Haylett-Petty para que consiguiera un try (46), que fue seguido por otro de Hooper (61). Los tries y un penal de Toomua (67) colocaron a los Wallabies a un solo punto (26-25), pero ya no pudieron sumar más y la remontada no pudo culminarse. “Perdimos por muy pocos puntos. Fue un partido muy igualado, así pasa a veces”, dijo Cheika tras el pitido final.