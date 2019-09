“Creo que va a ser la forma más extrema del deporte motor. Va a llevarnos a todos los rincones del mundo. Serán carreras cortas, en estilo Dakar, con autos eléctricos en ubicaciones extremas alrededor del planeta. Su formato de competencia va a tener un ritmo muy rápido y por eliminación, compitiendo por grupos y hasta un mano a mano en el final. Se busca no solo brindar un espectacular entretenimiento con el deporte motor si no que también servirá para generar conciencia sobre el cambio climático”, describe David Coulthard, ex piloto de Fórmula 1, ganador de 13 carreras y subcampeón mundial en 2001. El escocés ahora es comentarista de TV y conforma el staff de la categoría.