"Lo busqué a Palma por la guía telefónica y lo encontré. Lo llamé y me contó que en 1972 el coche se lo vendió a otro sanjuanino de apellido De los Ríos para correr también en Anexo J. Hablando con Palma le hice preguntas claves para saber si el coche era el de Nürburgring. Le pregunté por el tanque de nafta y me dijo 'que era de 140 litros', como los que armaba Heriberto Pronello (preparador de Torino en el TC junto a Oreste Berta). Luego cómo era la jaula y me respondió que 'era abulonada', algo importante. La caja de cambios, me indicó que 'era una 242', como las que usaban los Torinos de competición. Le consulté por la patente si era municipal de la Ciudad de Córdoba, que era con la que habían corrido en Alemania. Me dijo que 'cuando lo compró tenía patente nacional Provincia de Córdoba'. Igual me dio el número de la patente", agrega el estudiante de periodismo quien siguió recabando información.