El capitán de Los Pumas Pablo Matera rompió el silencio y se refirió a sus dichos discriminatorios y xenófobos: “Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años”

Pablo Matera, capitán de Los Pumas (REUTERS/Annegret Hilse)

Pablo Matera, capitán de Los Pumas, rompió el silencio y pidió disculpas por sus repudiables tuits con contenido xenóbofo que se viralizaron este lunes.

“Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación de Pablo Matera en Instagram

La publicación surge luego de que el tercera línea quedara en medio de la polémica tras una escandalosa serie de mensajes en su cuenta de Twitter nueve años atrás. Lo mismo ocurrió con sus compañeros Guido Petti, segunda línea, y Santiago Socino, hooker, quienes también eligieron la red social para hacer su descargo.

“Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas”, escribió Guido Petti.

El posteo de Guido Petti

Por su parte, Santiago Socino, casi al mismo tiempo que sus compañeros, publicó: “Buenas noches. Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos”.

La publicación de Santiago Socino

Aunque los jugadores de Los Pumas involucrados decidieron dar de baja sus cuentas, las capturas de todas las publicaciones se viralizaron y alcanzaron tal repudio que sus nombres fueron tendencia en Argentina. Aún no hubo una voz oficial de parte de la UAR y se desconoce si habrá una sanción para los tres. Mientras tanto, el Inadi publicó un fuerte comunicado y su titular, Victoria Donda, le pidió a la Unión Argentina de Rugby “que tome cartas en el asunto”.

“Ante los hechos de público conocimiento, desde el INADI expresamos nuestra preocupación por los dichos racistas y discriminatorios realizados por distintos miembros del plantel del Seleccionado Nacional de Rugby”, escribieron desde la cuenta oficial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en repudio a dichos racistas y discriminatorios de los jugadores de Los Pumas.

El comunicado del INADI por las publicaciones del capitán de Los Pumas, Pablo Matera

“Estos tuits muestran que el racismo sí anida en Argentina y el Estado tiene que trabajar para que deje de existir. Creo que la UAR tiene que tomar cartas en el asunto”, afirmó la titular del nuestro organismo Victoria Donda y recordó que el INADI está a disposición de todas las federaciones, clubes e instituciones deportivas que deseen capacitar a sus planteles en materia de prácticas antidiscriminatorias. “En lo que va del año ya son varios los clubes que se sumaron a este esfuerzo”, precisaron.

Cabe recordar que Los Pumas se encuentran concentrados en Australia, lugar en el que este sábado disputarán la última fecha del torneo de naciones más importante del hemisferio sur. Lo harán, desde las 5:45, ante los Wallabies, con la esperanza de conseguir una victoria con punto bonus ofensivo que les permita rebasar al líder Nueva Zelanda y quedarse con el título. Algo que sería histórico para el deporte nacional.

Los tuits de Matera, Petti y Socino:

El comunicado completo del INADI

Seguí leyendo:

Cómo y por qué eligieron capitán de Los Pumas a Pablo Matera, el jugador que quedó en el ojo de la tormenta por sus posteos xenófobos

El no homenaje que nos hace daño

Las disculpas de Los Pumas luego de las críticas por su homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que causó decepción, pero no fue nuestra intención”

Escándalo con el capitán de Los Pumas: se viralizaron varias de sus publicaciones viejas y debió cerrar la cuenta de Twitter