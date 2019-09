Mientras tomábamos las fotos de rigor, Kato no dejaba de entonar una tradicional canción de la hinchada boquense: "Yo no soy como esos que se quedan en casa, escuchando la radio para ver lo que pasa. Yo soy hincha de Boca no me cabe ninguna, si me andan buscando esos de la tribuna… Esos de la tribuna". Y esperando como cualquier argentino más, por una victoria de Los Pumas, en su debut ante Francia, seguramente estará alentando y cantando de esa forma el sábado.