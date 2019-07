El local se alza como gran favorito a quedarse con el partido, no solo por su experiencia en la competencia y su historial sino también porque de la actual lista que entregó el entrenador de los All Blacks, Steve Hansen, los de Christchurch poseen once seleccionados. Claro que la pasión de la franquicia argentina sumado al gran nivel que viene desempeñando podrían sorprender y poner en jaque a los dueños de casa.