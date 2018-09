"Lo que me acuerdo de la lesión es que salió la pelota un poco desprolija, entonces decidí atacar pegado al ruck. Quise pasar entre (Luke) Romano y Sony Bill Williams y quedé con los brazos atrapados, sin defensa. Sentí un golpe fuerte en la cabeza y en el cuello, pero no fue nada raro; sí sentí un mareo o una sensación como que me bajase la presión", explica el Cubo, como se lo conoce en el ambiente de la guinda, en diálogo con Infobae.