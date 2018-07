En Rusia fue juez principal de Rusia 5 vs. Arabia Saudita 0, México 0 vs. Suecia 3, Croacia 1 vs. Dinamarca 1, Uruguay 0 vs. Francia 2 y Francia 4 vs. Croacia 2, este último el de la final (todos junto a los asistentes Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti). Así las cosas, pese a algunos sobresaltos en el primer tiempo, Néstor Pitana cerró un Mundial destacado y se posiciona como uno de los jueces del fútbol argentino con más prestigio.