El combinado Sub 20 debe viajar a España para disputar a partir del 28 de este mes el torneo COTIF L'Alcudia. Sin embargo, ante la renuncia de Sebastián Beccacece, como la categoría está bajo la órbita de la Selección Mayor, hoy no tiene técnico. Y en enero de 2018 aguarda el Sudamericano Sub 20, clasificatorio para el Mundial y los Juegos Olímpicos de Tokio.