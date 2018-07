¿Quién aprobó este desastroso "plan de trabajo"? ¿Quién permitió que el costoso técnico en millones derivara en Messi la estratégica responsabilidad de la suerte futura en el Mundial? ¿Quién autorizó a desistir de tres audiencias papales conseguidas con excesiva generosidad en la agenda del Santo Padre para adecuarse a los tiempos del fantasmagórico organigrama?. ¿Cómo fue posible que se incumpliera un contrato para jugar en Jerusalén con garantías de seguridad absoluta aun mudando el escenario a Haifa?.¿Cómo es que no se impusiera por parte del presidente de la AFA un criterio de razonable autoridad?. ¿Qué dirigente con experiencia no se hubiese preocupado a tiempo por advertir 15 formaciones diferentes de la Selección Nacional en igual cantidad de partidos?. ¿Qué dirigente con algún camino recorrido no hubiese pedido explicaciones a tantas contradicciones confesadas públicamente como "Mascherano no y después Mascherano factotum; Icardi sí y depués Icardi no entre los 23; Dybala y Lo Celso son dos extraordinarios jugadores y sin embargo ninguno de los dos fueron actores del Mundial; voy a jugar con tres en el fondo y terminamos con cuatro trastocando el dibujo que debió ser contra Croacia empleado ante Islandia y el de Islandia ante Croacia; ninguna jugada de balón detenido en cuatro partidos; ningún delantero frente a Francia inventando en Messi un "falso 9" que de tan falso pareció no jugar; el arquero debe jugar con los pies… y tras los errores recurrir a Armani; quemar a Pavon poniéndolo de entrada contra Francia, no llevar a Lautaro Martines, llamar de urgencia a Enzo Pérez y convertirlo en titular, tratar de cagón a un jugador Croata, pedir el VAR para reclamar por un saque lateral, preguntarle a Messi si era al Kun a quien debía hacer ingresar, firmar un contrato con Nike cuando es Adidas la indumentaria de la Selección que dirigía (o dirige) , no lograr siquiera un razonable nivel convivencial con el grupo de ayudantes de su propio riñón a punto tal que el viernes tres de ellos presentaron sus renuncias ante el presidente de la AFA: Sebastián Beccacece, Nicolas Diez y Martin Bressan"?.