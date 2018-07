Las finales de 1974, 1978 y 2010 parecen un recuerdo lejano para la potencia que supo ser Holanda. La ausencia en Rusia y el recambio que se generó después del bronce adquirido en Brasil conforman algunos elementos del momento crítico que atraviesa la escuela impulsó el Fútbol Total. "En Sudáfrica y en 2014 se hicieron muy bien las cosas, pero ahora estamos en una época en la que es necesario cambiar jugadores y copiar la estructura de los grandes países que lograron el éxito", deslizó la Pantera y argumentó: "Entiendo que es difícil adaptar un nuevo modelo, pero hay material para lograr un trabajo que nos permita llegar bien a las grandes competiciones. No puede ser que Holanda e Italia no estén en el Mundial. Uno no se puede imaginar un torneo sin estos equipos. Ronald Koeman hizo un gran esfuerzo para recuperar la esencia de nuestro juego".