EL DIÁLOGO:

— Del Potro: "¡Pero si la paré, la tiré al piso!"

— Umpire: "Para mí no, por eso le di el punto a él, Juan Martín"

— Del Potro: "Cómo que no si la tenia acá en la mano y la tiré a piso porque ella cantó out"

— Umpire: "Puede ser, pero a mí me pareció que tu pegaste la bola"

— Del Potro: "Pero cómo la voy a fallar si la tenia acá en la mano y la tiré al piso apropósito"

— Umpire: "Para mí hiciste así, has cortado la bola, por eso le doy el punto a él"

— Del Potro: "¡Pero te estás equivocando!"

— Umpire: "Puede ser, pero es mi juicio. Es muy fina la situación"

— Del Potro: "Pero la viste muy mal, no puede ser. Si yo estoy acá y la tiro al piso apropósito cómo puede ser que le des el punto a él"

— Del Potro: "A mí no me importa que sea tu juicio, yo tengo la pelota en la mano y la tiro a propósito al piso porque ella canta out. No es mi culpa"

— Umpire: "Entiendo perfectamente, pero es error mío al leer la situación"

— Del Potro: "Pero es error tuyo, punto de él y pierdo yo…"

— Umpire: "Y sí…"

— Del Potro: "Osea, tu error , gana él y pierdo yo. Es así"

— Umpire: "Sí"