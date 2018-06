El delantero era Carlos Bueno, un uruguayo. El ex punta de San Lorenzo, Belgrano, San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors fue su iniciador en la filosofía del mate: "Yo lo pasaba a buscar para ir a entrenar. Iba siempre con el mate. Un día me dice: 'Ey, dame un mate'. 'No te va a gustar', le digo y no se lo doy. Al otro día igual, me pidió y se lo di. 'Qué feo', me dijo. 'Yo te dije que no te iba a buscar', le respondí. Tomé tres mates más y me dice que quiere otro. Le expliqué: 'No me gusta que me toquen el mate, si no te lo tomás todo, no te doy nunca más un mate'. Y se lo tomó todo, obligado. Puso una cara de asco pero me dijo no estaba tan mal. Y a la tarde merendamos, fuimos a una plaza y me pidió otro mate. 'Ya sabés lo que tenés que hacer. Lo tomás todo o te mato', le dije. Y ahí empezó todo".