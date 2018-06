No hay otra manera de explicar este partido que no sea acá, en medio de la euforia. Hay partidos que no resisten análisis. Tal vez si hubiera finalizado como finalizaron los primeros 45 minutos habríamos dicho que fue el triunfo de la experiencia. ¿Por qué? Porque Ever Banega fue el mejor jugador en esos primeros 45 minutos, en los que Lionel Messi marcó la diferencia con un gol brillante. Y pudo haber hecho uno más con un tiro libre en el palo. Desde el fondo quien sustentaba todo era Marcos Rojo.