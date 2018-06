Nigeria participó de seis Mundiales y en cinco de ellos compartió grupo con Argentina. Sólo en Francia 1998 no jugó ante el combinado nacional y en Alemania 2006 no clasificó. Víctor Moses, una de las figuras del equipo africano, reconoce el dictamen de la estadística: "El historial no nos favorece, pero cada partido es una historia nueva. Si nunca le pudimos ganar en las Copas del Mundo, por qué no pensar que ahora sí podremos hacerlo".