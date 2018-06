• "Solamente pasa eso en Argentina, porque en cualquier parte del mundo tenés una Selección que llega a tres finales seguidas y es valorada y respetada por lo que se hizo. Pero nosotros no, somos unos pechos fríos, unos cagones que no ganamos finales. que llegamos hasta ahí y nunca conseguimos el objetivo (…) Somos los primeros en querer ser campeones, haber llegado a tres finales y no ganar ninguna es un peso que tenemos y queremos romper esa barrera. No tenemos una obligación con nadie". (Lionel Messi, en declaraciones a TyC Sports).