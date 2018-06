Tiene 58 años, nació en Casilda, Santa Fe, ostenta tres títulos en su carrera (todos en Chile) y es el técnico del seleccionado argentino desde el primero de junio de 2017. En su debut venció 1 a 0 a Brasil. Cumplido un año de su ciclo, se reflotaron dos de las frases más resonantes de su libro Mis latidos. Habla de la preparación: "Yo no planifico nada. Todo surge en mi cabeza cuando tiene que surgir. Brota naturalmente en el momento oportuno. Odio la planificación. Si planifico, me pongo en el lugar de un oficinista". Y de su concentración: "Nunca fui estudioso. Ni en el colegio, ni en la facultad, ni en el curso de entrenador. Yo no puedo leer un libro; veo dos hojas y ya me aburro. Escribo tres cosas en un papel y me cansé. Me sale así. Es raro de explicar. Me olvido de lo programado. Vivo en un lío todo el día". Como ahora, en un lío.