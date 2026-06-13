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Lluvias dejan inundaciones en Tlalpan un día después de la inauguración del Mundial 2026

Las intensas precipitaciones colapsaron calles y avenidas

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Foto: @pilarcantero_
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El sur de la Ciudad de México enfrenta graves afectaciones tras las lluvias extraordinarias de este 12 de junio, apenas un día después de la inauguración del Mundial 2026.

Las zonas más afectadas, Tlalpan y Coyoacán, permanecen bajo alerta roja, mientras se reportan calles anegadas, colapso vial y caída de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha confirmado que las tormentas han puesto a prueba la infraestructura urbana. Según la dependencia, se detectó un riesgo elevado de granizo y precipitaciones de hasta 70 mm en puntos específicos de ambas alcaldías, especialmente entre las 17:45 y las 23:00 horas.

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Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC
Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC

El centro de atención se dirige al cruce de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, donde varios vehículos permanecen inmovilizados por el nivel del agua. Brigadas de emergencia intensifican labores para liberar la circulación y evitar más percances ante la persistencia de la lluvia.

El Hospital Psiquiátrico de San Fernando, localizado en Tlalpan, resultó especialmente afectado: el agua ingresó a la planta baja y puso en riesgo la operación del inmueble.

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Vecinos de Tlalpan y Coyoacán han compartido en redes sociales imágenes donde autos y calles aparecen cubiertos de agua, dificultando tanto el tránsito vehicular como peatonal.

La circulación en arterias clave como Periférico y Calzada de Tlalpan se ha visto prácticamente detenida, lo que ha generado llamados de los habitantes a evitar la zona y reducir desplazamientos innecesarios.

Diversos usuarios en redes han exigido a las autoridades reforzar los sistemas de drenaje y mejorar la atención a emergencias, inquietud que se amplifica ante la posibilidad de lluvias similares en el futuro inmediato.

Las autoridades insisten en que la población siga las recomendaciones oficiales, evite transitar por las zonas más afectadas y permanezca atenta al pronóstico del clima. Los equipos de emergencia continúan con labores de desagüe y apoyo a residentes y visitantes, ante la previsión de que los niveles de agua elevados se prolongarán durante las próximas horas.

¿Qué hacer ante lluvias intensas?

  • Mantente informado a través de medios oficiales sobre el pronóstico del tiempo y avisos de Protección Civil.
  • Identifica las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos a tu domicilio.
  • Revisa que las coladeras y desagües de tu casa estén libres de basura u objetos que puedan obstruir el flujo del agua.
  • Guarda documentos importantes, identificaciones y medicamentos en bolsas de plástico selladas y en un lugar seguro.
  • Prepara una mochila de emergencia con linterna, pilas, agua potable, alimentos enlatados, radio portátil, ropa y copias de documentos.
  • Si vives en zona de riesgo de inundación o deslave, acuerda un punto de reunión con tu familia y ten a la mano los teléfonos de emergencia.
  • Evita salir de casa durante la lluvia intensa, a menos que sea estrictamente necesario.
  • No cruces calles, avenidas o cuerpos de agua con corriente, aunque el nivel parezca bajo; la fuerza del agua puede arrastrar a personas y vehículos.
  • Si vas manejando, reduce la velocidad, enciende las luces y mantén distancia con otros vehículos. No intentes pasar por zonas inundadas.
  • Desconecta aparatos eléctricos en caso de que el agua empiece a entrar a tu domicilio.
  • Mantén a tus mascotas en un lugar seguro y seco.
  • Si Protección Civil indica evacuar, hazlo de inmediato, siguiendo las indicaciones de las autoridades.
  • Al regresar a tu casa, revisa que no haya daños estructurales, fugas de gas o cables sueltos antes de reconectar la energía eléctrica.
  • No consumas alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación.
  • Reporta cualquier emergencia o situación de riesgo a los números oficiales de Protección Civil o emergencias locales.

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