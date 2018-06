"Fui a buscar hielo para el Gringo Heize, de noche. Siento un escalofrío, veo una imagen negra, y no sé si era el Negro Bennett (ex delantero de Argentinos y San Lorenzo), Tutankamon, o quien sea; pero tiré la bolsa de hielo a la mierda y salí corriendo. Y el Gringo me dijo: '¿Y la bolsa?' Qué bolsa de hielo ni bolsa de hielo, ¡vi un fantasma!", narra, hoy entre risas.