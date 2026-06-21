Colombia

La Registraduría aclara qué pasa si una persona sigue dentro del puesto de votación cuando cierren las urnas a las 4 de la tarde

La recomendación es llegar temprano para evitar filas e inconvenientes durante la jornada de votación

Guardar
Google icon
Acuarela de un policía uniformado mirando su reloj, parado frente a cinco personas en fila y un cartel que indica Puesto de Votación Colombia.
Las autoridades recomiendan verificar la ubicación de la mesa y los resultados preliminares en las plataformas digitales oficiales de la Registraduría - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colombianos afrontan este 21 de junio de 2026 una jornada decisiva: la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la República. Desde las 8:00 a. m., la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso la apertura de los puestos de votación en todo el país, marcando el inicio de un proceso que se extenderá hasta las 4:00 p. m.

A lo largo de la jornada, los electores pueden acercarse a las mesas en cualquier momento dentro del horario permitido. Sin embargo, la recomendación de las autoridades es clara: acudir con tiempo suficiente para evitar filas largas y posibles inconvenientes al final del día. La saturación en los últimos minutos suele ser un fenómeno recurrente en las grandes ciudades y en municipios donde la participación es elevada.

PUBLICIDAD

Cierre de urnas y derecho al voto

La pregunta que muchos se hacen es qué sucede si, al llegar el momento del cierre, aún hay personas esperando en la fila. La respuesta oficial de la Registraduría Nacional es categórica: el derecho al voto solo se mantiene para quienes hayan entregado su cédula a los jurados de mesa antes de las 4:00 p. m.

Solo pueden votar quienes hayan entregado su cédula a los jurados antes de las 4:00 p. m.; estar en la fila no garantiza el derecho al voto después de esa hora - crédito Julieth Cicua
Solo pueden votar quienes hayan entregado su cédula a los jurados antes de las 4:00 p. m.; estar en la fila no garantiza el derecho al voto después de esa hora - crédito Julieth Cicua

Permanecer en la fila no garantiza poder votar si el documento no fue recibido por los jurados antes de la hora límite. Esto significa que no basta con estar dentro del puesto de votación ni con formar parte de la fila; la clave es haber iniciado el proceso formal de registro ante los jurados.

PUBLICIDAD

En consecuencia, quienes no logren entregar su identificación antes del cierre oficial quedarán excluidos de la votación, sin excepciones. El sistema no opera como en otras entidades en las que basta con estar en fila para ser atendido posteriormente.

Esta regla responde a la necesidad de mantener la uniformidad y transparencia en el proceso electoral. Todas las mesas deben cerrar simultáneamente para iniciar el conteo de votos y evitar diferencias en la aplicación de la normativa entre distintos puntos del país.

Los puestos de votación abren desde las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m. en todo el país, según lo dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @Registraduria / X
Los puestos de votación abren desde las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m. en todo el país, según lo dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @Registraduria / X

Procedimiento para votar

Al llegar al puesto, el ciudadano debe entregar su cédula al jurado de votación, quien le proporcionará la tarjeta electoral. En esta segunda vuelta presidencial, la tarjeta tiene un fondo gris y presenta los nombres, apellidos y fotografías de los candidatos, así como los símbolos de sus agrupaciones políticas. El diseño incluye espacio suficiente entre cada opción para minimizar el riesgo de votos nulos.

El elector se dirige individualmente al cubículo asignado, donde puede utilizar su propio bolígrafo para marcar la preferencia. El secreto del voto está garantizado durante todo el procedimiento. Una vez marcada la tarjeta, el votante la deposita en la urna correspondiente y recibe la constancia de participación.

Para ejercer el derecho al sufragio, la única identificación válida es la cédula de ciudadanía. Se aceptan tanto la versión física con hologramas como la cédula digital, ya sea en formato físico o a través de la aplicación móvil. Otros documentos, como el pasaporte, la libreta militar o contraseñas en trámite, no son admitidos para votar.

Al finalizar la jornada, los jurados realizan el conteo manual de los sufragios y transmiten los resultados preliminares mediante el acta E-14 - crédito @Registraduria / X
Al finalizar la jornada, los jurados realizan el conteo manual de los sufragios y transmiten los resultados preliminares mediante el acta E-14 - crédito @Registraduria / X

Las autoridades reiteran la importancia de consultar previamente la ubicación de la mesa asignada y acudir con suficiente anticipación. Las plataformas oficiales de la Registraduría ofrecen información actualizada sobre la localización de los puestos y los resultados preliminares.

Conteo y resultados después del cierre

Al concluir la jornada, los jurados de cada una de las 123.000 mesas distribuidas en el país inician el recuento manual de los sufragios. Los resultados se consignan en el acta oficial E-14, que posteriormente se transmite a la Registraduría para la consolidación y difusión de los boletines preliminares.

Esta información comienza a publicarse poco después del cierre de urnas y se actualiza progresivamente hasta completar el panorama electoral. El objetivo es ofrecer resultados transparentes y confiables, dando seguimiento al escrutinio en tiempo real a través de canales oficiales.

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales Colombia 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones 2026Horarios de votaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: Paloma Valencia ejerció su derecho al voto

Alrededor de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente del país en una jornada que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: Paloma Valencia ejerció su derecho al voto

Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: tras acudir a las urnas, el candidato del Pacto Histórico invitó “a votar con tranquilidad, que triunfe la democracia”

El candidato de la izquierda enfoca sus propuestas en la defensa de los derechos humanos, el impulso a la paz y la justicia social. Promueve la continuidad de los acuerdos de paz, el combate a la corrupción y una mayor inclusión social, con especial atención a las víctimas del conflicto armado y a los sectores más vulnerables

Iván Cepeda | Elecciones 2026 en VIVO: tras acudir a las urnas, el candidato del Pacto Histórico invitó “a votar con tranquilidad, que triunfe la democracia”

Petro llamó a derrotar “la corrupción del clan Char” y pidió a los ciudadanos votar para “salvar el país de las mafias”

El presidente vinculó al grupo político de Barranquilla con presuntas prácticas de corrupción y compra de votos durante la jornada de segunda vuelta presidencial

Petro llamó a derrotar “la corrupción del clan Char” y pidió a los ciudadanos votar para “salvar el país de las mafias”

Petro invitó a los testigos electorales a reclamar sus credenciales y cuidar los votos: ante irregularidades “deben impugnar la mesa”

El presidente aseguró que se debió hacer un conteo de votantes para correlacionarlos con el número de tarjetones marcados

Petro invitó a los testigos electorales a reclamar sus credenciales y cuidar los votos: ante irregularidades “deben impugnar la mesa”

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: se registra una alta afluencia de votantes en Corferias

Más de seis millones de personas pueden votar hoy en la capital en 1.083 puestos habilitados en toda la ciudad. La ley seca comenzó a la medianoche del sábado y durará hasta el lunes al mediodía

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: se registra una alta afluencia de votantes en Corferias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes