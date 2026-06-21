La Registraduría aclara qué pasa si una persona sigue dentro del puesto de votación cuando cierren las urnas a las 4 de la tarde

Las autoridades recomiendan verificar la ubicación de la mesa y los resultados preliminares en las plataformas digitales oficiales de la Registraduría - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colombianos afrontan este 21 de junio de 2026 una jornada decisiva: la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la República. Desde las 8:00 a. m., la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso la apertura de los puestos de votación en todo el país, marcando el inicio de un proceso que se extenderá hasta las 4:00 p. m.

A lo largo de la jornada, los electores pueden acercarse a las mesas en cualquier momento dentro del horario permitido. Sin embargo, la recomendación de las autoridades es clara: acudir con tiempo suficiente para evitar filas largas y posibles inconvenientes al final del día. La saturación en los últimos minutos suele ser un fenómeno recurrente en las grandes ciudades y en municipios donde la participación es elevada.

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Cierre de urnas y derecho al voto

La pregunta que muchos se hacen es qué sucede si, al llegar el momento del cierre, aún hay personas esperando en la fila. La respuesta oficial de la Registraduría Nacional es categórica: el derecho al voto solo se mantiene para quienes hayan entregado su cédula a los jurados de mesa antes de las 4:00 p. m.

Solo pueden votar quienes hayan entregado su cédula a los jurados antes de las 4:00 p. m.; estar en la fila no garantiza el derecho al voto después de esa hora - crédito Julieth Cicua

Permanecer en la fila no garantiza poder votar si el documento no fue recibido por los jurados antes de la hora límite. Esto significa que no basta con estar dentro del puesto de votación ni con formar parte de la fila; la clave es haber iniciado el proceso formal de registro ante los jurados.

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En consecuencia, quienes no logren entregar su identificación antes del cierre oficial quedarán excluidos de la votación, sin excepciones. El sistema no opera como en otras entidades en las que basta con estar en fila para ser atendido posteriormente.

Esta regla responde a la necesidad de mantener la uniformidad y transparencia en el proceso electoral. Todas las mesas deben cerrar simultáneamente para iniciar el conteo de votos y evitar diferencias en la aplicación de la normativa entre distintos puntos del país.

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Los puestos de votación abren desde las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m. en todo el país, según lo dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @Registraduria / X

Procedimiento para votar

Al llegar al puesto, el ciudadano debe entregar su cédula al jurado de votación, quien le proporcionará la tarjeta electoral. En esta segunda vuelta presidencial, la tarjeta tiene un fondo gris y presenta los nombres, apellidos y fotografías de los candidatos, así como los símbolos de sus agrupaciones políticas. El diseño incluye espacio suficiente entre cada opción para minimizar el riesgo de votos nulos.

El elector se dirige individualmente al cubículo asignado, donde puede utilizar su propio bolígrafo para marcar la preferencia. El secreto del voto está garantizado durante todo el procedimiento. Una vez marcada la tarjeta, el votante la deposita en la urna correspondiente y recibe la constancia de participación.

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Para ejercer el derecho al sufragio, la única identificación válida es la cédula de ciudadanía. Se aceptan tanto la versión física con hologramas como la cédula digital, ya sea en formato físico o a través de la aplicación móvil. Otros documentos, como el pasaporte, la libreta militar o contraseñas en trámite, no son admitidos para votar.

Al finalizar la jornada, los jurados realizan el conteo manual de los sufragios y transmiten los resultados preliminares mediante el acta E-14 - crédito @Registraduria / X

Las autoridades reiteran la importancia de consultar previamente la ubicación de la mesa asignada y acudir con suficiente anticipación. Las plataformas oficiales de la Registraduría ofrecen información actualizada sobre la localización de los puestos y los resultados preliminares.

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Conteo y resultados después del cierre

Al concluir la jornada, los jurados de cada una de las 123.000 mesas distribuidas en el país inician el recuento manual de los sufragios. Los resultados se consignan en el acta oficial E-14, que posteriormente se transmite a la Registraduría para la consolidación y difusión de los boletines preliminares.

Esta información comienza a publicarse poco después del cierre de urnas y se actualiza progresivamente hasta completar el panorama electoral. El objetivo es ofrecer resultados transparentes y confiables, dando seguimiento al escrutinio en tiempo real a través de canales oficiales.

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