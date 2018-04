Con el hermano de Franco la relación resultó especial. Tal vez, porque advertía cualidades de elite en sus movimientos dentro del área. "A mí me volvía loco. En esa época tenía una motito, con escape liberado, con la que iba a las prácticas y a él no le gustaba que anduviera en la moto. Me cuidaba mucho. Al final de los entrenamientos siempre me faltaba algo en la moto; la bujía o aparecía una goma pinchada. Un día llegué a mi casa y no la encontré. Le pregunté a mi vieja y me dijo que la había vendido. Después, al tiempo, me enteré que Sampaoli le había llenado la cabeza", aportó una anécdota desopilante que pinta el nivel de intimidad.