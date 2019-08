Pelota Vasca

11:00 Argentina vs. Perú (Frontenis Dobles masculino – Fase clasificatoria)

12:00 Argentina vs. México (Pelota de cuero – Dobles frontón masculino – Fase clasificatoria)

14:00 Guillermo Osorio vs. Martínez, de Perú (Frontón peruano – Individual masculino – Fase clasificatoria)

14:00 Melina Spahn vs. Diana Rangel, de Venezuela (Frontón peruano – Individual femenino – Fase clasificatoria)

16:00 Facundo Andreasen vs. Martín Letelier, de Chile (Pelota de goma – Individual frontón masculino – Fase clasificatoria Grupo B)

16:00 Argentina vs. Chile (Pelota de goma – Dobles frontón femenino – Fase clasificatoria)

17:00 Argentina vs. Uruguay (Pelota de goma – Dobles Trinquete Masculino – Fase clasificatoria)