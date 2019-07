Una locura que no tiene comparación con la que vivió en la jornada más importante de la competición. "Como también hablo inglés, portugués y francés, desde la organización me pidieron si les podía dar una mano para ayudar a los equipos. Me dieron un uniforme celeste, y una de las primeras tareas consistía en llevar a los atletas a la ceremonia inaugural", recordó Russo anticipando lo inesperado. "Como estaba la delegación de Uruguay, que se viste también de celeste, acompañé a los jugadores hasta el estadio y sin darme cuenta entré con ellos a la cancha desfilando como un atleta más", relató mientras levantaba las manos para saludar a ese público que lo confundió con uno de los protagonistas charrúas. "Hasta me dieron unas banderas para que festeje con los jugadores. Cuando mis amigos me vieron en la tele no entendieron nada. Salí en todos los diarios de Uruguay y vi la ceremonia desde adentro", cerró.