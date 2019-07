Cabe destacar que Ruggeri se ofreció hace unas semanas para ocupar el puesto de director de selecciones nacionales en el que fue designado César Luis Menotti en enero de este año. Sin embargo, el "Flaco" no viajó a Brasil para acompañar al plantel argentino durante la Copa América y despertó una gran polémica en torno a su desempeño en dicha función. A raíz de eso, se generó un conflicto entre el ex entrenador y el ex defensor de Argentina que tuvo un intenso coletazo mediático.