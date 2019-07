"En cambio, yo conectaba muchas veces con Messi el pase del que hablo, y cuando Guardiola me reclamaba yo le respondía: no míster, discúlpeme, pero si Messi pasa dos minutos sin tocar el balón, se desconecta del juego. Entonces, como Messi tiene que estar preparado para definirnos el juego, él tiene que estar conectado. Así que yo me voy a encargar de conectarlo", concluyó.