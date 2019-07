Cuando fue consultado específicamente sobre los dichos de Messi y las especulaciones sobre que el certamen estuvo preparado para que lo ganara el seleccionado local, el defensor de 36 años fue contundente: "Hay una falta de respeto por una institución, el equipo brasileño. Falta de respeto con una serie de profesionales que han renunciado a muchas cosas por el sueño de un título. No es porque sea mi amigo que no voy a seguir la línea. Creo que él no tiene razón, y no voy a estar de acuerdo", comentó.