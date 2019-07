Promediando el primer tiempo, el futbolista chileno y el capitán argentino tuvieron una disputa verbal que terminó con ambos pecheándose y con el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar aplicando para ambos la roja directa. Tras la discutida e insólita medida del juez, por el encontronazo cuando la pelota ya no estaba en juego, la autoridad paraguaya no concurrió a la Asistencia Arbitral por Video para corroborar si su decisión había sido acertada o no.