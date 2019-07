Hasta septiembre del año 2007, año en que se convirtió en DT de Universitario, el único vínculo de Ricardo Gareca con Perú era ese toque sobre la línea que les significó una racha muy extensa de frustraciones. En junio de 1985, Perú visitó a Argentina en Buenos Aires con la obligación de ganar para clasificarse al Mundial '86. El triunfo se les escapó de la manos cuando el 'Tigre' empujó a la red un remate cruzado de Daniel Passarella y puso el 2-2 definitivo. Chile ganó el repechaje y Perú no viajó a la Copa del Mundo en México. Tampoco Gareca, quien no formó parte del plantel campeón de Argentina. Ese tanto fue el principio de la decadencia de la Blanquirroja y dio inicio a un sequía de éxitos, con 25 entrenadores en 33 años y ninguna clasificación a Copas Mundiales de la FIFA. La gloria de la generación encabezada por Cubillas, Velázquez, Chumpitaz, Uribe y Oblitas, entre otros, se diluía con cada fracaso en los procesos clasificatorios, marcados incluso por actos de indisciplina y suspensiones de jugadores. Parecía que la crisis no tendría fin, hasta que aquel el verdugo se vistió de héroe.