Ante la situación que está viviendo, su compañero chileno en el conjunto argentino, Marcelo Díaz, salió a defenderlo a través de la misma red social: "No sabes cómo me pongo en tu lugar y entiendo la situación incómoda que estás pasando debido a algunos inadaptados y malvados personajes que se esconden detrás de redes sociales para demostrar todo su odio a terceros sin tener un mínimo de empatía y menos respeto (…) Tú no mataste a nadie, no violaste a nadie, no le robaste a nadie, entonces debes mantener tu frente en alto y seguir para adelante porque la vida continúa", concluyó.