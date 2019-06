La mejor noticia para la Selección es que Messi no está en modo Messi. Pasó a semifinales sin ir de la mano del crack. El propio Leo asumió en público que su nivel en la Copa América no es el mejor. Un apagón que va más allá del horrible estado de las canchas. Siempre didáctico al hablar del juego, alguna vez Riquelme explicó: "Messi puede no tocar la pelota durante diez minutos en el Barcelona porque Iniesta le entretiene a la gente". En Argentina nadie la entretiene como el crack español. Si bien el equipo maquilló con resultados la versión 5 puntos de su capitán, no hay un funcionamiento que lo potencie. Con Venezuela por momentos se repitieron pases largos a Lautaro Martínez y Agüero tipo el famoso Vélez de Bianchi en los 90. Chilavert era el enganche: habitaba desde el arco a los potentes Flores y Asad. Era una táctica ganadora. Es distinto en la Selección: no hay estrategia que salteé a Messi. El no entró en acción y el resto no lo encontró, no lo puso con ventaja en los sectores del campo donde más daño hace. Que se haya ganado con puntos altos y el humor haya variado no esconde que Argentina aún no tiene una forma definida de jugar. ¿Es un equipo de posesión? ¿Uno que juega de contra? ¿Uno que defiende con dos líneas de cuatro y la tira a los de arriba? Sí es uno que espera a Messi.