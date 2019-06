Bascuñán, un ex traductor de inglés que se dedica por completo al arbitraje, vive en la Comuna de Puente Alto, en Santiago. Y en su familia tiene un fanático de Messi. Su hijo suele llevar a la escuela una camiseta del Barcelona, autografiada por el 10. "Mi papá me presentó a Lionel Messi y me la regaló firmada", dice el hijo de Bascuñán a los que le "envidian" el presente.