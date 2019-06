A diferencia de la previa con Colombia, ayer no hubo ánimo para jugar al truco ni a la versión moderna del clásico Ludo en los IPads, un juego que fue furor en la concentración del Mundial de Rusia y también en los primeros días en tierras brasileñas, en Salvador de Bahía. "Algunos pocos jugaron un ratito a la Play, especialmente los más jóvenes. Pero el clima no fue el mismo de días anteriores. Al póker directamente no jugaron y en Salvador lo habían hecho varias veces", comentó a Infobae un integrante de la delegación argentina. Desde el predio de la AFA, en Ezeiza, viajaron hacia aquí antes del inicio del torneo tres consolas de Play, uno de los juegos preferidos de los futbolistas para los largos momentos ociosos de las concentraciones.