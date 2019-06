En medio del revival que representa la Copa América para el "Cabezón", en el programa 90 minutos de fútbol recordó con cariño el día en el que Alfio Basile lo ungió como capitán de la Selección, en el inicio de su era, allá por 1991. "Los líderes siempre tienen que tener el respaldo del entrenador, que todos absolutamente vean que esos tipos van a estar en la Selección y van a ser los primeros llamados. Porque le traspasás poder a esa persona, y esa persona es capaz de pararse y decirle a un chico 'te estás equivocando, tenés que ir para allá'. Cuando agarró "Coco" en el 91, yo pensé que no me iban a llamar más a la Selección, pero me llamó. Y adelante del grupo, un grupo casi nuevo, dijo: 'El capitán de esta Selección es el señor Ruggeri, de ahora en más maneja él'. No estaba Diego, estaba solo, me sentí con una energía, con ese empoderamiento… Y dije: 'No le puedo fallar'. Si yo soy líder, y una vez vengo a la Selección y tres no, ¿cómo podés pararte? Vos le tenés que demostrar al entrenador que sos de él, que te estás matando. Por eso yo siempre les digo: no lleven siempre solo a los que mejor juegan, lleven a los mejores, con cuatro o cinco tipos que tienen otras cosas que pueden aportarle al grupo", concluyó la anécdota.