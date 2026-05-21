Este es el prontuario de los cabecillas de grupos criminales en Antioquia que negocian con el Gobierno y a los que les reactivaron las órdenes de captura

Gobierno y bandas criminales de Medellín en mesa de ndiálogo - crédito EFE

Siete cabecillas reconocidos por el gobierno de Gustavo Petro como interlocutores de la ‘paz urbana’ volvieron a entrar en el radar de las autoridades después de que el Consejo de Estado ordenara frenar el beneficio que mantenía suspendidas sus órdenes de captura, una decisión que reabre la discusión sobre el alcance de ese proceso en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

La decisión del alto tribunal se produjo tras una demanda de nulidad presentada por la Gobernación de Antioquia contra una resolución de la Fiscalía que había formalizado esa suspensión. Entre los afectados están jefes o exjefes de estructuras con presencia en el norte del Valle de Aburrá y en el Oriente del departamento.

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El grupo de siete incluye a hombres señalados de trayectorias criminales de más de 28 años, más de 25 años y más de dos décadas, según sus registros judiciales y las autoridades citadas en el texto fuente.

Las estructuras mencionadas son El Mesa, Pachelly, La Silla, Los Triana y La Oficina, bandas que controlan economías ilegales como la extorsión, el microtráfico y el desplazamiento forzado.

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La lista incluye jefes y exjefes de Pachelly, La Silla, Los Triana y La Oficina

La Fiscalía ratificó el beneficio para siete criminales en el Valle de Aburrá - crédito PolicíaNacional/Presidencia

Uno de los nombres más controvertidos es alias el Montañero, identificado como Luis Rodrigo Rodríguez. Según las autoridades citadas por El Colombiano, es uno de los cabecillas históricos del GDO El Mesa, con presencia en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

De acuerdo con las investigaciones en su contra, el Montañero tendría una trayectoria criminal de más de 28 años. Fue capturado el 26 de noviembre de 2019 y un juez lo condenó por homicidio agravado y tentativa de homicidio a 26 años y ocho meses de prisión.

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En su historial aparecen además antecedentes por hurto, cohecho, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Como integrante de El Mesa, también ha sido señalado de participar en atracos a carros de valores en Bogotá.

El caso del Montañero fue especialmente cuestionado porque, en abril, la Fiscalía le había otorgado la suspensión de captura a la identidad de Gustavo Adolfo Pérez Peña, que en los registros de la Registraduría aparecía cancelada por doble cedulación. El texto también indica que, pese a haber sido enviado a prisión en múltiples ocasiones, siempre logró recuperar la libertad.

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'Lindolfo' es uno de los voceros del proyecto de Paz Urbana - crédito Paz Urbana

Actualmente tiene una investigación activa por su presunta participación en el asesinato de Alejandro Mazo Pulgarín, alias Titi, jefe de la banda Pachelly, apuñalado dentro de una cárcel en Boyacá. También se lo relaciona con crímenes ocurridos en el Oriente antioqueño, donde El Mesa disputa el control territorial con el Clan del Golfo desde hace varios años.

Otro de los beneficiados con la suspensión que ahora vuelve al radar de las autoridades es Alber Antonio Henao Acevedo, alias Alber, señalado como excabecilla del GDO Pachelly. En su historial acumula más de nueve procesos por amenazas; concierto para delinquir para cometer extorsión; desplazamiento forzado; desaparición forzada; financiación del terrorismo, y administración de recursos asociados a delincuencia organizada, entre otros delitos.

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Según el medio de comunicación, Alber tiene una trayectoria en el bajo mundo de más de 25 años. Su captura más reciente ocurrió el 19 de enero de 2019 por concierto para delinquir agravado, y el periodo señalado fue de siete años.

En la lista también aparece alias Mundo Malo, identificado como Andrés Dimaria Oliveros Correa, al que los registros judiciales atribuyen una carrera ilegal de más de 25 años y el liderazgo del GDO La Silla. En julio de 2015 fue capturado en Santiago de Chile y condenado a 231 meses de cárcel por desplazamiento forzado, extorsión agravada y concierto para delinquir.

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Entre los beneficiados figuran los nueve líderes delincuenciales que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el evento de La Alpujarra en 2025 - crédito Presidencia

Mundo Malo también tiene en un juzgado penal de Medellín un proceso por concierto para delinquir, terrorismo, amenazas e instigación. En cuarto lugar figura alias Naranjo, identificado como Fredy Alexander Henao Arias y reseñado como excabecilla del GDO Los Triana, con una trayectoria criminal de más de 18 años y un proceso en Medellín por concierto para delinquir agravado, terrorismo, amenazas e instigación.

El quinto nombre es alias Clemente, identificado como Jhon Fredy Yepes Hoyos y señalado por las autoridades como excabecilla del grupo colegiado La Oficina. El texto le atribuye más de dos décadas en la ilegalidad y procesos por concierto para delinquir, terrorismo, amenazas, instigación, financiación del terrorismo y grupos de delincuencia.

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En sexto lugar aparece alias el Abogado, identificado como Mauricio de Jesús Morales Múnera, también vinculado por las autoridades al grupo colegiado La Oficina. En la rama judicial registra seis procesos activos por hurto agravado, peculado, secuestro extorsivo, extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El séptimo es alias Perica, identificado como Rodrigo Henao Acevedo, las autoridades lo señalan como ex cabecilla de Los Pachelly. Tendría una trayectoria de más de dos décadas y cuatro procesos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; terrorismo, amenazas e instigación, y concierto para delinquir agravado.

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Siete cabecillas reconocidos por el gobierno de Gustavo Petro como interlocutores de la Paz Urbana volvieron a entrar en el radar de las autoridades después de que el Consejo de Estado ordenara frenar el beneficio que mantenía suspendidas sus órdenes de captura, una decisión que reabre la discusión sobre el alcance de ese proceso en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño - crédito Presidencia

La Paz Urbana en Medellín y Antioquia es, según el bloque de preguntas y respuestas del texto fuente, una iniciativa del Gobierno Nacional para buscar el desarme y la transición a la legalidad de bandas criminales y grupos delincuenciales organizados que operan en el Valle de Aburrá y en zonas de influencia regional.