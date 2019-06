Leo y el "Kun" compartieron pieza por primera vez durante el Mundial Sub 20 juvenil del 2005. "Yo no sabía quién era. Estábamos comiendo en el predio de Ezeiza. Él estaba a mi derecha y hablábamos de unas zapatillas con Garay y Formica. Leo en un momento dice algo de Estados Unidos. Yo pensé quién es este. Yo miraba fútbol, pero de la Argentina, no de Europa. Y le digo a Leo: '¿Vos cómo te llamás?'. Leo se acuerda y se caga de risa. Me contesta 'Lionel'. Y yo le pregunto por el apellido. 'Messi', me responde. '¿No sabés quién es?', me preguntaron los otros. Yo sabía por las noticias que había uno bueno de Barcelona y dije es él. Después, lo vi entrenarse y me di cuenta de lo bueno que era y nos pusieron en la habitación en ese Mundial", confesó el hombre surgido de Independiente durante una entrevista con el canal DirecTV algunos años atrás.