Colombia

Detenido joven que estaba extorsionando a su propia madre: le pedía $3 millones para no atentar contra su vida

Un grupo de sospechosos fue arrestado en un procedimiento especial, luego de que la investigación señalara la entrega de recursos exigidos bajo amenazas dirigidas a una mujer y su núcleo familiar

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Los presuntos extorsionistas exigieron el pago de 3 millones de pesos para no atentar contra la vida de los familiares ni los bienes de la denunciante - crédito Policía

Durante la investigación de un caso de extorsión en Pereira (Risaralda) reveló que entre los presuntos responsables figura el hijo de la propia víctima, según confirmó la Policía Nacional.

La operación se desarrolló en la zona externa del Terminal de Transportes, donde efectivos del Gaula desplegaron un seguimiento que culminó con la captura de los sospechosos.

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Uno de ellos, según las autoridades, cuenta con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, y lesiones personales.

En respuesta a la consulta sobre cómo se desarrollaron los hechos, se sabe que la víctima comenzó a recibir amenazas el 11 de mayo. Las intimidaciones llegaban tanto por llamadas telefónicas como por mensajes de WhatsApp, con la exigencia de tres millones de pesos para no atentar contra su seguridad ni la de sus bienes.

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Las autoridades identificaron que uno de los capturados en Pereira es hijo de la víctima, participando directamente en las intimidaciones y exigencias económicas - crédito Policía
Las autoridades identificaron que uno de los capturados en Pereira es hijo de la víctima, participando directamente en las intimidaciones y exigencias económicas - crédito Policía

Las autoridades detallaron que uno de los capturados habría participado activamente en las presiones, siendo hijo de la afectada.

El caso se activó tras la denuncia presentada por la mujer. Desde ese momento, el grupo especial del Gaula y el Bloque de Búsqueda iniciaron el proceso investigativo que permitió identificar a los presuntos extorsionistas y diseñar el operativo controlado que derivó en las detenciones.

Detalles del operativo

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó: “Logramos la captura de dos personas. Particularmente una de ellas extorsionaba a su propia madre. Le exigía tres millones de pesos a cambio de entregarle dinero, además de suplantar una identidad falsa para lograr que ese dinero lo pudiesen recaudar. La amenazaba con afectar su integridad, además de dañar sus bienes inmuebles y muebles de esta persona”.

Durante la investigación, los uniformados constataron que uno de los implicados, hijo de la víctima, habría formado parte directa de la cadena de intimidaciones. Esto añade una dimensión familiar al caso, lo que llamó la atención del equipo investigador.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
La extorsión se inició el 11 de mayo, cuando la víctima recibió amenazas y exigencias de dinero a través de llamadas y mensajes de WhatsApp- crédito VisualesIA

Por ahora, los capturados permanecen a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las audiencias y el proceso por el delito de extorsión. “La operación se realizó en el terminal, en la parte externa, además de una denuncia que hemos venido investigando con el grupo especial del Gaula del bloque de búsqueda”, concluyó el oficial de la Policía Metropolitana.

Capturado por extorsión en Bogotá amenazaba con torturar y matar a su propia madre

La intervención del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá frustró el cobro de altas sumas de dinero exigidas mediante amenazas de muerte y tortura, en una operación que permitió la captura en flagrancia de tres implicados en extorsiones. La acción policial detuvo una cadena de intimidaciones que afectaba tanto a comerciantes como a familias en la capital del país.

La denuncia ciudadana fue decisiva. La línea nacional Antisecuestro y Antiextorsión 165 sirvió como canal para alertar a las autoridades y posibilitar el despliegue de la operación “Seguridad, Dignidad y Democracia”. El resultado: la desarticulación de una banda que, según el reporte oficial del 29 de abril de 2026, utilizaba amenazas de desmembramiento para forzar el pago de cantidades millonarias.

En Los Mártires, una comerciante dedicada al sector farmacéutico enfrentó un episodio de extrema gravedad. Las amenazas, enviadas por un supuesto integrante del grupo ficticio “Unidad Valle del Cauca”, incluían advertencias de tortura y asesinato familiar si no se cubría una supuesta deuda de 35 millones de pesos.

Tres hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión y amenazas de muerte - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Tres hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión y amenazas de muerte - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La investigación reveló un dato insólito: el propio hijo de la víctima habría contratado al extorsionista. Este detalle, confirmado por los investigadores, convierte el caso en un referente por la crueldad del método y el vínculo de parentesco involucrado.

En paralelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, la captura de un individuo conocido como Yuco o el Gemelo, se dio cuando exigía un pago de 200.000 pesos a un trabajador de parqueadero. No solo intimidaba verbalmente, sino que también agredía físicamente a su víctima ante cualquier negativa.

El informe policial destaca que este sujeto tenía antecedentes por tentativa de homicidio y delitos vinculados a estupefacientes, un perfil recurrente en casos de extorsión violenta en la ciudad.

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