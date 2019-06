Una pregunta capciosa encontró a un Agüero enojado por entonces que respondió que Sampaoli "diga lo que quiera" con visible enojo: "Me preguntaron, estábamos al borde de quedar afuera y encima estaba caliente. Dije "que haga lo que quiera"; me salió eso. Quizás me perjudicó pero era lo que sentía en ese momento. Después me enteré y le dije la verdad. Me preguntaron que vos habías dicho esto y yo dije que haga loq ue quiera. Porque vos sabes que me parece que no estuvo bien eso si lo habías dicho. Me dijo 'quedate tranquilo' y después no jugué".