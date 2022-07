Tras su salida de River Plate, Fabrizio Angileri fue presentado en el fútbol español: “Es el sueño de cualquier jugador”

El saludo de Fabrizio Angileri a la afición del Getafe

Getafe, luego de sufrir hasta el final para eludir el descenso a la Segunda División en España (quedó a sólo un punto por encima del Granada, último en perder la categoría), busca rearmarse y una de sus principales apuestas en este mercado de pases es el lateral izquierdo argentino Fabrizio Angileri.

El Turquito era una de las principales figuras del plantel comandado por Marcelo Gallardo. Sin embargo, producto de no haber llegado a un acuerdo económico con la dirigencia de River Plate para extender su contrato, el club tomó la decisión de separarlo del plantel y no utilizarlo más a falta de seis meses para la finalización de su vínculo (30 de junio). Su último partido oficial fue el 31 de octubre, en la igualdad 1 a 1 ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante en la pasada Liga profesional (ingresó por Robert Rojas a falta de 14 minutos para la finalización del encuentro).

Los españoles apostaron por el ex Godoy Cruz de Mendoza para reemplazar al uruguayo Mathías Olivera, quien fue transferido al Napoli en una cifra cercana a los 11 millones de euros. “Siento una alegría inmensa de tener esta oportunidad en el fútbol europeo. Vengo con muchas ganas de triunfar, de hacer las cosas bien. Estoy muy contento con este nuevo club, contento por el presente que tengo. Vengo a hacer las cosas muy bien”, manifestó el futbolista en conferencia de prensa.

Angileri, que en su paso por el Millonario ganó una Copa Argentina, una Supercopa Argentina, una Liga Profesional, un Trofeo de Campeones y una Recopa Sudamericana, manifestó que “el fútbol sudamericano es duro, al igual que el europeo. La Liga española es muy competitiva, eso me atrajo. Vengo a aportar al grupo tanto dentro como fuera. Lo importante es la unión de grupo”.

“Soy un jugador físico, que juega por el carril. En el fútbol argentino me usaban por esa característica, Tengo buena pegada, buen centro. Trataré de adaptarme lo más rápido posible al fútbol europeo”, se describió el mendocino, quien aclaró que no tiene inconvenientes en jugar como carrilero en una línea de 3 o de marcador de punta izquierdo en una defensa de 4 futbolistas.

El argentino competirá por un lugar en el equipo titular de Quique Sánchez Flores con su compatriota Jonathan Silva, ex futbolista de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. “Me encontré con un club hermoso. Estoy contento con esta posibilidad. Es una de las ligas más competitivas. Tengo la oportunidad de demostrar. En las últimas temporadas en River tuve ofertas de otros clubes, pero la del Getafe me sedujo. Le pregunté a colegas que pasaron por aquí y me hablaron maravillas”, argumentó.

“Tuve la oportunidad de tener un buen rendimiento en River, aunque no pude jugar en el último tiempo. Tengo experiencia”, concluyó Angileri, quien supo ser una de las figuras del elenco comandado por el Muñeco.

