La frase de Dani Alves que les rompió el corazón a los hinchas de Boca

Dani Alves aseguró que jamás estuvo cerca de jugar en Boca

De la magnitud y reconocimiento que tiene Boca Juniors a nivel internacional no hay mucho que decir, seis Copas Libertadores y tres Intercontinentales son el claro ejemplo de lo que significa el Xeneize en el mundo del fútbol. Es así que, cada tanto, no es extraño que figuras de elite, campeones o distinguidos futbolistas manifiesten sus intenciones de vestir los colores azul y oro para escuchar como la Bombonera corea su nombre. Sin embargo, a veces esas frases sueltas o simples comentarios desatan una ola de rumores que no terminan siendo del todo ciertos, tal como el caso de Dani Alves.

Mucho se habló y escribió acerca del fanatismo por el elenco de la Ribera que tiene el lateral brasileño. Incluso este año, en vísperas de un choque entre el San Pablo y River por la Libertadores, desde la institución boquense se invito al ’10′ paulista a las instalaciones del club y se le obsequió una camiseta, con la que posó muy contento y sonriente.

A partir de allí, entre las redes sociales y el periodismo se instaló el runrún de una posible recalada del multicampeón con Barcelona. Algo que a simple vista por tema contractual (tiene vínculo hasta diciembre de 2022 con el Tricolor) y salarial (percibe alrededor de 3,5 millones de dólares por año) era bastante difícil, pero que igualmente no afectaba la ilusión de los hinchas.

Pero parece que el sueño terminó, ya que el propio futbolista de 37 años habló sobre su posible llegada a Boca y parece haber roto los corazones de los fanáticos con sus declaraciones. “La gente rumorea muchas cosas, pero yo pongo la verdad por delante. En ningún momento ha sido planeado jugar en Boca, por más que me guste y me apasione cómo la gente vive y disfruta el fútbol, dándole sentido a todo lo que hacemos por el ambiente que genera”, aseguró Alves en una entrevista con la televisión de Chile.

Para colmo, en la repregunta de si deja la posibilidad abierta para un futuro próximo, Dani Alves fue contundente. “Nunca barajé el hecho de ir y jugar ahí. Siempre fue más del exterior que del interior”, sentenció.

De esta manera, el nombre del marcador de punta se agrega a la extensa lista de jugadores que coquetearon con los colores xeneizes pero sus palabras fueron más que sus actos. Por lo pronto, el único que cumplió con su anhelo en los últimos años fue Daniele De Rossi, quien fichó para Boca a mediados de 2019 y apenas disputó 7 encuentros. Aunque, se dio el lujo de formar parte del plantel que salió campeón de la última Superliga y así sumar una estrella.

