Gabriel Heinze está a una firma de desembarcar en la MLS

El ex técnico de Vélez espera por sellar su vínculo con el Atlanta United (Foto: Télam)

Desde que se fue de Vélez el nombre de Gabriel Heinze sonó en equipos del exterior. Desde la Premier League, el fútbol español, México y Estados Unidos. Fue así que el entrenador argentino será en los próximos días el nuevo director técnico de Atlanta United, equipo de la Major League Soccer (MLS), según lo anunció la prensa norteamericana.

Según los medios locales, el Gringo y Atlanta llegaron a un acuerdo aunque falta definir cuándo fimarán el contrato que establezca el proyecto del ex defensor de Newell’s.

Así la franquicia hace oficial la llegada del entrerriano, quien reemplazará al escocés Stephen Glass, quien estaba en el cargo desde julio pasado cuando el neerlandés Frank De Boer dejó el equipo para dirigir al seleccionado de su país, señaló el Atlanta Journal Constitution (AJC).

El ex DT del Fortín, Godoy Cruz y Argentinos Juniors, de 42 años, sellará un vínculo por dos temporadas con el equipo estadounidense que el miércoles próximo debe jugar ante América de México por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf (ConcaChampions)

La carrera de Gabriel Heinze como futbolista se desarrolló en Newell’s en Argentina, Paris Saint-Germain en Francia, Manchester United en Inglaterra, Real Madrid en España, Sporting Lisboa de Portugal, Olympique de Marsella de Francia y Roma en Italia.

Además, la trayectoria del Gringo como estratega se inició en Godoy Cruz (2015) y luego continuó en Argentinos Junior (2016-17) y Vélez Sarsfield (2017-20), con una marca de 58 triunfos, 30 empates y 36 reveses.

En Atlanta United juegan los argentinos Franco Escobar (ex Newell’s), Eric Remedi (ex Banfield), Fernando Meza (ex San Lorenzo y Olimpo), Ezequiel Barco (ex Independiente) y Marcelino Moreno (ex Lanús).

