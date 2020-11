El conmovedor mensaje de Lalo Maradona para Diego: “Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes”

(@lalomaradonaoficial)

Toda imagen conmueve. Todo gesto emociona. Desde la muerte de Diego Armando Maradona, fueron miles los homenajes que le hicieron al Diez por su partida. En cada rincón del mundo se pudo apreciar un tributo o una mención hacia el mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, ninguno toca tanto el sentir como los que tuvieron los familiares para con Pelusa.

Así ocurrió cuando, por ejemplo, Dalma o Diego Maradona Jr. despidieron a su padre por redes sociales. Ambos con un mensaje desde lo más profundo del corazón y que le sacó algunas lágrimas a todos los fanáticos del campeón del mundo de 1986. Lo mismo pasó este domingo por la noche, cuando la mayor de las hijas se hizo presente en la Bombonera y se la vio profundamente agradecida por los honores que le rindieron los jugadores de Boca a Diego.

Este lunes por la tarde, fue el turno de Lalo, uno de los hermanos del astro nacido en Villa Fiorito. Fue así que Raúl, de 54 años, quiso rendirle honor al Diez con una emotiva carta que publicó en su cuenta de Instagram. “Hermano querido. Conquistador de sueños. Pelu”, arranca en la dedicatoria.

“Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible. En ese momento decía que ‘vos eras de otro planeta’, con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia. Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca. Tu familia siempre va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Que digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. TE AMO HOY Y SIEMPRE”, redactó junto a varias fotos en las que se los puede ver juntos durante su infancia, con la camiseta del Napoli, con el buzo de DT de la Selección, en el palco del Xeneize o en unas vacaciones en la playa junto a Don Diego y Doña Tota.

Cabe recordar que, tras algún tiempo alejado de su hermano, Lalo fue uno de los familiares que visitó a Diego durante su internación en la Clínica Olivos debido a la operación a la que se sometió por un hematoma subdural en su cabeza. El mismo día de la intervención quirúrgica se hizo presente junto a su sobrina Dalma en el recinto médico y luego acompañó al Diez durante su rehabilitación en el sanatorio o en la nueva casa ubicada en Tigre.

