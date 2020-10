El reemplazante de Martínez Quarta, su “cuenta pendiente” y contundente sentencia sobre el mercado de pases: 11 frases de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo se refirió al mercado de pases de River (REUTERS/Marcelo Endelli)

River tiene un importante objetivo por delante: terminar primero en su grupo de la Copa Libertadores. Para eso, deberá vencer este martes a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio de Independiente. A pesar de que el equipo de Núñez ya está clasificado a los octavos de final, Marcelo Gallardo quiere quedarse con el liderazgo para quedar mejor parado de cara a lo que se viene en el certamen. Pero este no será el único desafío que tendrá el Millonario, ya que a fin de mes comenzará a disputar la Copa de la Liga Profesional.

En ese marco, se ha encendido una alarma para un equipo que ya perdió a Lucas Martínez Quarta, transferido recientemente a la Fiorentina de Italia, y que teme por el futuro de Nicolás de la Cruz, que está siendo sondado por el Flamengo de Brasil.

“No recibí ninguna versión oficial sobre Nico De La Cruz”, dijo Marcelo Gallardo este lunes de prensa en la conferencia de prensa que brindó de manera virtual. En ese sentido, agregó: “Estamos atentos que ante el cierre del libro de pases de Europa, hay otros mercados en los que nosotros no podemos competir por la situación económica de cada país. Hoy no es un tema en el que nos tenemos que enfocar. Sabemos que está en la agenda periodística, porque todos los días surgen versiones de equipos brasileños que están interesados en nuestros jugadores. Por ahora son posibilidades que no son oficiales”.

El DT palpitó el duelo de Copa Libertadores (Fotobaires)

El Muñeco evidenció cierta molestia respecto de las versiones que circulan sobre posibles transferencias de jugadores del plantel: “Veo mucho entusiasmo en el mercado de pases. Se pronuncian sobre nuestros jugadores como si estuviéramos en la cartelera. Es como que estamos en oferta. Algo así como buenos y baratos. La situación es compleja a nivel país, pero si hay futbolistas que tienen la intención de irse será conversado como pasó con los casos de Quintero o Martínez Quarta. Sabemos que nuestros jugadores son requeridos porque tienen muy buenos rendimientos, pero todavía no hay ofertas reales. Van a seguir sondeando, pero todavía no llegó nada. Y después de lo de Martínez Quarta no hay ninguno que haya venido a hablarme sobre sus deseos de irse”.

El DT, que apostó a concentrarse en la competiciones que tiene por delante más que en los rumores, confirmó que el chileno Paulo Díaz será el reemplazante de Martínez Quarta en la zaga central y explicó las razones por las que le ganó la pulseada al paraguayo Robert Rojas: “Fue una muy buena alternativa durante el año pasado. El sistema lo favoreció al jugar con tres defensores, pero ahora me incliné por Paulo Díaz porque lo veo mejor en este momento y para darle la confianza. Es un jugador que considero muy importante. Es de selección”.

“Sabemos que nos vamos a encontrar a un equipo que tiene mucho más rodaje que nosotros. No va a ser fácil, pero la idea es obtener la primera posición del grupo”, recalcó Gallardo, que aseguró que Enzo Pérez -que está al límite de las amonestaciones y que de recibir una más se perderá el duelo de ida de los octavos de final- “no tiene que entrar condicionado”.

El chileno Paulo Díaz será titular ante el conjunto ecuatoriano (REUTERS/Agustin Marcarian)

En cuanto a lo que viene una vez finalizada la Fase de Grupos, analizó: “El que nos toque en la siguiente fase será complicado, porque no te da margen de error. Hay muchos equipos parejos. Estuvimos casi seis meses sin jugar y hacer un análisis sobre ello es muy complejo. Antes dudaban de los equipos argentinos con mucha razón, pero dimos la muestra de carácter para salir a competir. Ahora dependerá de la definición de eliminación directa. Sabemos que no podemos cometer errores, porque tienen un precio muy caro”.

Finalmente, el Muñeco expresó su alegría por el regreso de la competencia del fútbol argentino. “Es algo importante. De acuerdo al tiempo y a las dificultades que se presentaron, creo que han intentado hacer un torneo de lo más coherente dentro de todas las posibilidades. Podríamos opinar de distintas cosas, pero lo importantes es que comience el campeonato”.

“Las prioridades son las mismas de siempre: competir y ponernos el deseo de ganar. Algunos dicen que tengo una cuenta pendiente en el ámbito local, pero es una cuenta pendiente de todos los entrenadores, porque todos queremos ganar. Siempre voy a poner el mejor equipo para eso. Alguna vez me tocó optar por una competencia como la Copa Libertadores, a la que le dimos prioridad siempre, pero en el torneo argentino se fueron dando distintas circunstancias”, concluyó.

OTRAS DEFINICIONES DEL MUÑECO

Su actualidad en River y el impacto de la pandemia

“Decidí que lo que nos había pasado a todos era una oportunidad de valorar lo que tenemos. Yo valoro dónde estoy, hacer lo que hago y con la pasión con la que lo hago. Tenía ganas de estar acá, con mi gente, y hoy lo disfruto mucho más que antes”.

El trabajo en Inferiores

“Me interesa mucho que se pueda seguir apostando al crecimiento de los jugadores. Nosotros queremos darles la mejor contención posible, el desarrollo de los juveniles es un objetivo no solo de River, sino de todo el fútbol argentino”.

“Lo importante es lo que se sembró, es un ejemplo para otras instituciones. Los DT dependemos de los resultados, pero en mi caso no fue así: esto se dio porque la gente que creyó en mí estuvo totalmente convencida”.

