La controvertida foto que publicó el representante de Matías Suárez que hace temblar a todo River

San Pablo y Santos sondearon por el pase del delantero de River Plate, Matías Suárez (REUTERS/Marcelo Endelli)

En las últimas horas, el mundo River se vio convulsionado por una foto que publicó el representante de Matías Suárez. Se trata de Cristian Colazzo, agente del delantero cordobés de 32 años, quien subió una controvertida imagen a su estado de Whatsapp que hace temblar a todo el pueblo riverplatense.

No hizo falta que expusiera ninguna frase, sólo siete pelotas de fútbol junto a la bandera de Brasil y la foto de Matías Suárez. De inmediato, se dispararon todo tipo de versiones y esa imagen rápidamente se volvió viral.

La captura del estado de Whatsapp de Cristian Colazzo, representante de Matías Suárez

El entorno del futbolista tendría una propuesta concreta desde el fútbol brasileño y la misma sería acercada en las próximas horas. Asimismo, trascendieron dos sondeos de parte del gigante sudamericano: Santos y San Pablo.

¿Qué dijeron desde River? Lo que viene ocurriendo con los últimos rumores de mercado. Que el futbolista solo se iría si se abona su cláusula de salida, en este caso de 15 millones de euros.

Por su parte, Rodolfo D’Onofrio dialogó con 90 minutos por ESPN y desactivó todo tipo de rumor.

D'Onofrio se refirió al interés desde Brasil por Matías Suárez

“No llegó ninguna oferta, y es probable que si llegara alguna va a ser que no. La idea que tenemos es mantener el equipo como está, las ventas que hicimos algunas preferiríamos no haberlas hecho, pero cuando un jugador toma la decisión como (Lucas) Martínez Quarta o (Juan Fernando) Quintero, uno no puede oponerse porque hace al futuro de ellos. Si ustedes supieran la cifra que recibe Quintero en China se van a dar cuenta por qué priorizó la solución económica de su vida, y lo comprendo. No hay ninguna oferta por Suárez y River no tiene ningún interés en que Suárez se vaya; todo lo contrario, él cada vez se siente mejor en el club”, enfatizó D’Onofrio.

El presidente de River se refirió de la misma manera a Nacho Fernández: “Nadie va a estar preso, pero River no se va a descapitalizar”. En tanto, sobre el futuro de Marcelo Gallardo, cerró: “Mi deseo es que Marcelo continúe (más allá de 2021) porque es un constructor fundamental del proyecto que estamos haciendo. Debe continuar. Y me parece que eso en River se puede dar, es factible. Pero ahí nos tiene que ayudar un poco el país”.

